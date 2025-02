Juventusnews24.com - Yeremay Juve, bianconeri in missione a La Coruna per il talento del Deportivo: il retroscena di mercato e cosa può succedere

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ina Laper ildel: ildipuòin vista dell’estateInizia a scaldarsi il nome diattorno al calcio. Ildi proprietà delLa Coruña è entrato prepotentemente nei radar deiin vista dell’estate, tanto che come riportato da Tuttosport Giuntoli e i suoi collaboratori nelle ultime settimane lo hanno visionato più volte dal vivo.Sullo spagnolo la concorrenza è foltissima: dal Chelsea al Napoli, passando per il Como che a gennaio ha offerto senza successo 15 milioni di euro. Servirà una cifra più alta, ma per lapotrebbe valerne la pena.Leggi suntusnews24.com