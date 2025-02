Nerdpool.it - X-Men nel MCU: il reboot ha finalmente una finestra di uscita?

Dopo anni di speculazioni e attese, sembra che ildegli X-Men nel Marvel Cinematic Universe stiaprendendo forma. Secondo un nuovo report, il film dedicato ai mutanti potrebbe arrivare prima del previsto, con una produzione che dovrebbe partire già il prossimo anno.Gli X-Men stanno per arrivare nel MCU?Fin dall’acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney, i fan hanno atteso con impazienza l’ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene personaggi come Charles Xavier (Patrick Stewart) e Wolverine (Hugh Jackman) siano già apparsi in produzioni come Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Deadpool & Wolverine, l’attesodegli X-Men sembra destinato a rilanciare il franchise con un nuovo cast e una nuova storia.Secondo il noto insider Jeff Sneider, il film sugli X-Men dovrebbe iniziare le riprese nel 2026 per un’prevista nel 2027.