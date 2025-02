Zonawrestling.net - WWE: Thea Hail e Arianna Grace tornano in azione durante i Live Event NXT

Come di consueto nel corso del weekend si svolgono varisia per quanto riguarda il main roster che per quanto riguarda NXT. Ieri sera le star NXT sono state di scena a Lakeland, Florida, ed i fan presenti hanno assistito al ritorno indi due talenti assenti da tempo. Si tratta di.Ritorno sul ringNel corso deldi NXT di ieri sera,è tornata a lottare sul ring. Non accadeva dalla scorsa estate. L’ultimo suo match televisivo risale a The Great American Bash di fine luglio quando fu sconfitta da Roxanne Perez in un match valido per l’NXT Women’s Title. L’ultimo suo match in assoluto risaliva invece ad un house show di agosto.ha avuto un ruolo centrale nella Chase U, ma il gruppo si è recentemente sciolto. Ritorno sul ring anche per, figlia di Santino Marella, che non lottava dallo scorso giugno, anche se nel frattempo l’abbiamo vista nei tv show NXT e TNA.