WWE: Solo Sikoa torna a SmackDown e abbatte Cody Rhodes

L’episodio diandato in onda la scorsa notte si è concentrato sulle conseguenze della Royal Rumble.L’evento principale di questa settimana è stato un match di coppia che ha catturato l’attenzione dei fan.e Jey Uso hanno fatto squadra per affrontare Jacob Fatu e Tama Tanga. Gli heel hanno mantenuto il controllo del match per un po’, mentresubiva gli attacchi di Jacob Fatu e Tama Tanga. I due hanno continuato a darsi il cambio per mantenere la pressione su, mentre Jey Uso osservava dall’angolo. Poi finalmente Uso ha ricevuto il tag decisivo.Jey Uso is taking it to Tama Tonga! #pic.twitter.com/lHSVQ6TQqe— WWE (@WWE) February 8, 2025 Dopo un intenso scontro, Jey Uso è riuscito a resistere agli attacchi avversari prima di dare il cambio acheto in azione, mette a segno una Disaster Kick e unCutter su Jacob Fatu in una sequenza esplosiva.