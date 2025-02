Zonawrestling.net - WWE: Rikishi parla del futuro di Solo Sikoa e Jacob Fatu

Ildi: Un Possibile Babyface?Nell’ultimo episodio di “Off The Top”,ha condiviso le sue opinioni suldi, suggerendo che potrebbe essere il momento giusto per un cambiamento di rotta. “Forse potrebbe essere il momento perdi diventare un babyface,” ha affermato. “Non so — voglio dire, dove vai a finire dopo aver concluso la storia con lui e Roman? Ma sai, alla fine della giornatanon andrà da nessuna parte. Sai, sarà un protagonista con la WWE per un po’, e anche. E anche i fratelli Tonga.”Chi diventerà realmente Babyface?ha discusso dei possibili sviluppi nella storia di, sottolineando l’incertezza di chi potrebbe diventare babyface. “Sarà interessante vedere come si svolgerà tutto questo.