WWE | Ondata di licenziamenti via Sonya Deville gli AOP Blair Davenport e altri

Gli AOP, Paul Ellering e altre superstar lasciano la compagniaLa WWE ha annunciato una serie diil 27 febbraio 2024, coinvolgendo diverse superstar del roster principale. Si tratta di figure da tempo meno rilevanti come gli Authors of Pain (Rezar & Akam), il loro manager Paul Ellering e. C’è inoltre da segnalare l’importante addio di, il cui contratto non sarà rinnovato.Il destino degli Authors of Pain e Paul ElleringGli AOP, dopo essere stati licenziati nel 2020, erano tornati in WWE nel 2022, ma il loro ritorno sugli schermi è avvenuto solo nel 2023, accompagnati dal loro storico manager di NXT, Paul Ellering. La stable si è unita a Karrion Kross e Scarlett per formare il Final Testament. L’ultimo match significativo del gruppo è stato a WrestleMania XL, dove hanno affrontato Bobby Lashley e gli Street Profits in un Philadelphia Street Fight, uscendone sconfitti.