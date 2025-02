Zonawrestling.net - WWE: Isla Dawn licenziata

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha rilasciato, ex tag team partner di Alba Fyre.ha confermato la notizia sui social media.ha avuto la consacrazione a NXT come ex WWE NXT Women’s Tag Team Champion. Laha debuttato in WWE a NXT UK prima di approdare a NXT e fare coppia con Alba.