WWE | Drew McIntyre riparte da SmackDown e stacca il biglietto per Elimination Chamber

La finestra trasferimenti tra i roster è stata caratterizzata da diversi cambi di casacca, seppur avvenuti in maniera un po’ confusionaria. La finestra è stata ufficialmente chiusa, ma alcuni spostamenti sono stati ufficializzati successivamente e tra questi c’è quello diche ha lasciato Raw, non senza polemiche, per tornare a. Questa notteè stato impegnato in un triple threat match di qualificazione per, ma prima ha avuto modo di parlare del suo cambio roster.“Se avessi detto Yeet prima”ha aspramente criticato il GM di Raw Adam Pearce, incapace di gestire la situazione in quello che è un ambiente tossico che ha portato lo scozzese ad essere arrabbiato tutto il tempo. Nick Aldis l’ha chiamato e gli ha detto che aquesta rabbia poteva essere liberata e adesso è qui (a) per puntare a Cody Rhodes e al titolo WWE.