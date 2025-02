Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre passa a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

La finestra di mercato in WWE si è chiusa ufficialmente nel weekend della Royal Rumble, e sono diverse le superstar che hanno cambiato brand. Da Logan Paul, Bayley e Austin Theory e Grayson Waller che sonoti a RAW (insieme al rientrante AJ Styles), a Zelina Vega, Braun Strowman, Damian Priest, Miz e ai Wyatt Sicks che sonoti invece a, dove finirà probabilmente anche Alexa Bliss. Ma c’è un altro trasferimento che è stato reso ufficiale solo quest’oggi.Uno scozzese in bluCome annunciato da Nick Aldis sui canali social ufficiali della WWE, infatti, anchecambia brand e si unisce al roster di. Lo scozzeseal brand blu e sarà in azione già questa sera in un Triple Threat per qualificarsi alla Elimination Chamber del mese prossimo, sfidando Jimmy Uso e LA Knight, l’uomo che l’avrebbe fatto infuriare durante la Royal Rumble a causa di un’interferenza durante la sua eliminazione per mano di Damian Priest.