WWE | Drew McIntyre accusa John Cena giochi di potere per entrare nell’Elimination Chamber

non ha perso tempo a lasciare il segno durante l’edizione del 7 febbraio di SmackDown, battendo LA Knight e Jimmy Uso per qualificarsi al match dell’Elimination. Come previsto,hatodi essersi assicurato un postograzie aidiha pubblicato un video su X in cui appare in un’intervista dopo SmackDown, parlando della sua vittoria. Ha detto che tutto ciò di cui aveva bisogno era una possibilità equa, senza dover affrontare attacchi a sorpresa e interferenze. Ha anche menzionato la politica e il dramma nel backstage di RAW, definendolo un ambiente difficile per chi cerca di essere onesto, come lui.Politica edidenunciaper la sua entrata nellaha chiarito che non avrebbe cercato di parlare per ottenere un postoné avrebbe usato la sua influenza comendolo apertamente.