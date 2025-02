Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair provoca Tiffany Stratton e ne mette in discussione il carisma a SmackDown

Con la Royal Rumble ormai alle spalle, atutto può succedere, ma una cosa era certa:sarebbe stata presente.ha vinto la Royal Rumble 2025 in modo dominante e ha visitato ogni brand per far valere il suo punto di vista.Dopo che Rhea Ripley ha supplicatodi sceglierla e che “The Queen” ha fatto un salto in NXT per vedere Giulia, la seconda generazione della famigliaè arrivata aper incontrareha chiesto al pubblico di Memphis se la amassero o la odiassero, ma quando sono partiti i fischi, ha risposto dicendo che l’unica cosa che sente è il suono dei soldi. Ha continuato dicendo che vive nella mente di tutti senza dover pagare affitto, essendo l’ossessione del wrestling, e che tutti vogliono parlare di lei.