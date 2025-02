Zonawrestling.net - WWE: Buono il ritorno in singolo di Alexa Bliss, qualificata per Elimination Chamber così come Bianca Belair

Questa notte a SmackDown sono proseguiti i match di qualificazione per glimatch maschile e femminile. Per quanto riguarda le donne, dopo la qualificazione di lunedì a Raw raggiunta da Liv Morgan grazie all’aiuto involontario di Rhea Ripley, ci sono stati due match di qualificazione con ilall’azione indidopo oltre due anni dall’ultimo match disputato a Royal Rumble 2023 contro, anche lei impegnata questa notte in un match di qualificazione.B&BIl primo match della serata di SmackDown è stato quello trae Piper Niven con le atlete accompagnate rispettivamente da Naomi e Chelsea Green. Incontro complicato per la EST che ha sofferto la potenza della britannica capace di controllare il match dentro e fuori ring.