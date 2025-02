Oasport.it - WTA Cluj 2025: Anastasia Potapova è la prima finalista. Ora Bronzetti in campo

Ancora una giornata intensissima di tennis. Quest’oggi, sabato 8 febbraio, si stanno infatti giocando le semifinali del WTA-Napoca. La competizione che si sta tenendo in Romania, e terminerà solamente domani con la finale, è andata in scena con lapartita in programma oggi. E abbiamo già avuto modo di conoscere lanonché favorita del torneo. Stiamo ovviamente parlando di. La tennista russa a partire dalle ore 14.00 se l’è vista con l’avversaria bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Nonostante il grande cammino di quest’ultima, il muro russo innalzato dalla giocatrice testa di serie numero uno del WTA categoria 250 è stato efficace. Appena un’ora e trentasei minuti di gioco sul cemento indoor e tabellone finale che recitava il seguente score: 6-3 7-5.