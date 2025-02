Nerdpool.it - World of Warcraft: Nuovi dettagli sul pacchetto Reven, e la funzionalità degli alloggi

Blizzard anticipa importanti novità perofnel 2025, con aggiornamenti su The War Within, Cavafonda e le esperienze di WoW Classic. L’executive producer Holly Longdale ha condiviso riflessioni sul futuro del gioco, annunciando le prime informazioni sulla prossima espansione Midnight e sulla tanto attesa introduzioneper i giocatori, che verranno svelati nei prossimi giorni.Nel suo messaggio alla community, Longdale ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto attraverso il, che ha raccolto 2 milioni di dollari per CureDuchenne. L’iniziativa, ispirata alla storia del giocatore norvegese Mats Steen e raccontata nel documentario Netflix La vita straordinaria di Ibelin, ha mostrato la solidarietà della community diof.Dopo l’annuncio durante il Direct per il trentesimo anniversario di, Blizzard ha fornito una panoramica sulla filosofia di progettazione che guiderà glinella prossima espansione Midnight.