Willie Peyote a Sanremo | Come la prima volta

Leggi su Funweek.it

Il Festival di2025 sarà diverso perrispetto a quello del debutto nel 2021. L’artista – che quattro anni fa aveva vinto il Premio della Critica Mia Martini con Mai dire mai (la locura) – quest’anno torna in gara con Grazie ma no grazie. Un brano che anticipa l’uscita il 14 febbraio di Sulla riva del fiume, 12 tracce che raccolgono laparte del progetto Sulla riva del fiume (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara Grazie ma no grazie. «I ragazzi che si sono occupati delle grafiche se ne occupano da sempre, da Educazione sabauda in poi. – ci dice subitoa cui chiediamo della copertina dell’album – Mi piaceva molto questo tipo di racconto. Questo mondo sommerso e una macchina che spunta: è un riferimento puntuale ai disastri che ci circondano.