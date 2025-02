Quotidiano.net - William Ruto esorta al cessate il fuoco nella RDC durante il summit in Tanzania

Il presidente keniotahato tutte le forze armateRepubblica Democratica del Congo orientale a cessare le ostilità. Lo ha fattountra i leader della regione in corso in queste ore infinalizzato a trovare soluzioni di pace. "Invitiamo tutte le parti a mettere in atto ilile in particolare l'M23 a fermare ulteriori avanzamenti e le forze armate della RDC a cessare tutte le misure di ritorsione", ha affermato, attuale presidente della Comunità dell'Africa orientale. Il presidente ruandese Paul Kagame e il suo omologo congolese, Felix Tshisekedi, partecipano ai colloqui in, che vede riuniti gli otto Paesi della Comunità dell'Africa orientale e i 16 membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa sudafricana.