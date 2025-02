Abruzzo24ore.tv - Weekend sulla neve: 73 bus prenotati tra Roccaraso e Ovindoli, tutto sotto controllo

L'Aquila - Nonostante le previsioni, non si registrerà ilesaurito anel prossimo fine settimana, e nemmeno l'attesissimo effetto tiktoker a. I due comuni abruzzesi hanno fatto il punto della situazione a poche ore dalla chiusura delle prenotazioni per l'accesso dei mezzi turistici nelle giornate di sabato e domenica. A, il numero di prenotazioni è stato monitorato con attenzione, e su un totale di 80 richieste per l'ingresso dei bus, 63 sono state accettate, mentre le altre sono state respinte a causa della duplicazione delle targhe. Per il fine settimana, sono stati confermati 13 bus per sabato e 50 per domenica. Questi numeri, come spiegato dal sindaco di, Francesco Di Donato, sono considerati ampiamente gestibili grazie al sistema dicollaudato che il Comune ha messo in atto.