Juventusnews24.com - Weah terzino funziona o no? I giornali: «Diao lo fa tribolare, ma strappa la sufficienza per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24o no? La Gazzetta dello Sport giudica così l’americano: «lo fa, malaper»La Juventus torna da Como con tre punti molto importanti e che danno fiducia e morale in vista dei prossimi due delicati impegni contro PSV e Inter. Tra i protagonisti c’è stato anche, che non ha sfigurato nella posizione didestro: la sua pagella secondo la Gazzetta dello Sport.6 – Fa partire il contropiede da cui nasce il vantaggio bianconero rubando palla a Strettezza, peròlo costringe agli straordinari in difesa e lo fa.Leggi su Juventusnews24.com