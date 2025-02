Internews24.com - Walker prima di Empoli Milan: «Contento di essere qua, oggi sarà un test diverso da quelli contro Inter e Roma»

di RedazioneIl difensore del, Kyle, ha voluto dire la suadel match diin campionatol’: le sue parolevenuto nel corso del prepartita di, il nuovo terzino destro rossonero, Kyleha parlato così sia ai microfoni di Dazn che diTV. Il difensore inglese, ex capitano del Manchester City, è sbarcato ao in questa finestra invernale appena terminata ed ha esordito proprio nel derby pareggiato per 1 a 1l’.LE SUE PAROLE A DAZN – «Questa è la miatrasferta in campionato per questo grande club. Veniamo dalla vittoria in Coppa, questa è una partita complessa e differente. Sonodiqua, sono felice di giocare. Ho giocatoundifferente. Cercherò di dare il massimo».