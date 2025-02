Internews24.com - Vukoje si presenta: «Onorato di essere diventato un giocatore dell’Inter, uno dei migliori club del pianeta! Adesso sogno di…»

di RedazioneIl nuovo centrocampistaPrimavera, Andrija, ha raccontato in un’intervista le sue emozioni per questa nuova avventuraIntervistato da Sport Klub, Andrija, centrocampista offensivo montenegrino classe 2008 prelevato dal calciomercato Inter dall’OFK Grbalj, squadra della seconda divisione del Montenegro e subito aggregato con la Primavera di mister Zanchetta, si è raccontato così.EMOZIONI – «Sonoe felice diun, uno deidel. Uno dei miei sogni èrealtà, ma rimango con i piedi per terra. L’arrivo all’Inter è il risultato di un grande lavoro e di molti sacrifici, e questo è il metodo che intendo continuare a seguire anche in futuro, perché è l’unico modo per realizzare gli altri sogni che ho».