Vukoje | L’Inter un sogno ma guai a fermarsi! Devo lavorare duro

Il giovane 2008ha parlato in patria in merito al suo arrivo al. Nonostante la giovane età sembra già avere le idee piuttosto chiare. Le sue parole a Sportklub.– Andrijasul suo arrivo in nerazzurro: «Sono onorato e felice di diventare un giocatore del, uno dei migliori club del pianeta. Uno dei sogni si è avverato, ma io resto saldamente con i piedi per terra. “Arrivare alè il risultato di tantolavoro e sacrificio, ed è questa la ricetta che intendo applicare nel prossimo periodo, perché è l’unico modo per realizzare gli altri sogni che ho».Inter,con le idee chiarissime nonostante i soli 16 anniAMBIENTAMENTO – Ancorache sembra avere le idee chiarissime: «Credo che in tutti gli ambiti della vita bisogna amare ciò che si fa e impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi.