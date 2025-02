Sport.quotidiano.net - Vuelle Ultimo tango in casa: con passo giusto

Leggi su Sport.quotidiano.net

giro sotto le volte dell’astronave del mese di febbraio per la. I biancorossi che affrontano questa sera Cividale del Friuli (palla a due alle 20.30) torneranno a giocare alla Vitrifrigo Arena soltanto il 9 marzo contro la Sebastiani Rieti. Un mese lontano danon è poco per una squadra che ha costruito la maggior parte dei suoi successi davanti al pubblico amico e sarà quindi chiamata ad un esame molto tosto. Anche per questo motivo i due punti in palio in questa sfida contro l’ex Pillastrini sono più che preziosi. Alla fine i friulani non sono riusciti a tesserare in tempo il nuovo acquisto Michael Anumba perché Pistoia non ha ancora depositato la risoluzione del suo contratto nella sede della Lega Basket serie A, dove la guardia-ala ha giocato sinora. L’assenza di Martino Mastellari resta perciò scoperta, ma i big in questa Gesteco sono altri e quelli ci sono tutti, da Lucio Redivo (che all’andata ne fece 38!) a Doron Lamb, altro ex di grande spessore, dall’astro nascente Francesco Ferrari (classe 2005) a Giacomo Dell’Agnello, nato proprio in questa città, dove giocherà per la prima volta.