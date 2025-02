Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana 2025: tappa e maglia per Santiago Buitrago, secondo Jonathan Milan

Finale di frazione spettacolare nella quartadellaa la. Sul traguardo di Portell de Morella trova il colpaccio: il colombiano riesce a staccare tutti sul pendio conclusivo agguantando ilsuccesso in quest’edizione ed anche ladi leader della classifica generale.Come detto, arrivo molto emozionante. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) era riuscito ad anticipare i tempi, staccando tutti e involandosi verso il traguardo, il ritmo pazzesco della Lidl-Trek però ha rimesso tutto in gioco con un sorprendenteche si è lanciato all’attacco nonostante un arrivo non adattissimo alle sue caratteristiche.Uno scalatore puro comenon ha avuto patemi a sopravanzare l’azzurro, che in ogni caso ha trovato una seconda posizione di grandissima qualità, a 6” dal colombiano, seguito anche dal compagno di team Jakob Söderqvist.