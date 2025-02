Pordenonetoday.it - Volontari di Puliamo i quartieri al lavoro: ripulita la zona del parco Galvani

Leggi su Pordenonetoday.it

Proseguono le attività di “” per eliminare i rifiuti urbani a Pordenone. Ottosi sono trovati nel primo pomeriggio di oggi, 8 febbraio, per ripulire ladele via del Maglio.Il gruppo, formato da residenti, Ministridi Scientology.