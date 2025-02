Sport.quotidiano.net - Volley SERIE B E C. La Npsg nella tana del Grosseto. Futura cerca riscatto con l’Albaro

Trasferta in terra toscana per laTrading Logistic che nel 17° turno del campionato diB maschile sarà ospite dell’Invicta Solcaffèstasera alle 21. Un’occasione da non fallire per i ragazzi di coach Parisi (foto), determinati a riscattare la prestazione opaca della scorsa settimana, ritrovando la vittoria piena contro un avversario che al momento si trova sotto di 5 lunghezze. Le altre sfide: Cecina-Vvf Re, Lupi S. Croce Pi-Cus Ge, S.Martino-Sassuolo, Arno Pi-Lupi Pontedera, Firenze-ModenaParma-Camaiore. Riposa: Jumboffice Fi. InC maschile la Vdm Mulattieri domani alle 20.30 se la vedrà in trasferta contro i locali della Ligurmar Movimento Ragazzi S.Sabina al palazzetto di Genova Quarto. Gli altri match della 12ª giornata saranno: Vbc Savona-Colombo Voltri, Lavagna-Sanremo, Ecosavona-Finale e Colombo Ge-Albisola.