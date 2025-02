Sport.quotidiano.net - Volley serie B e B2 femminile e maschile. Blu, a Soliera una gara in salita. La Magabox alza il muro a Cervia

Leggi su Sport.quotidiano.net

B2. Nel, la Battistelli Bluè impegnata oggi alle 18,30 in trasferta a(Mo) con la terza in classifica. "Sarà una partita dura – avvisa il diesse Simone Paolini – ma l’entusiasmo arrivato con la bella vittoria di sabato scorso, fa sì che si possa affrontare la trasferta con la voglia di lottare su ogni campo. Siamo consapevoli di andare ad affrontare una delle squadre meglio attrezzate del girone, con buone individualità e ben messa in campo". All’andata le ragazze Bluhanno perso 3-2 giocandosela fino alla fine: "Lo spirito deve essere quello di lottare su tutti i campi per continuare ad essere in una zona classifica tranquilla", aggiunge il dirigente. Il team di coach Alessandri si è allenato con costanza e intensità per affrontare al meglio questa partita delicata.