Volley serie b 4 Torri a Padova per calare un tris vincente Recuperato Aprile anche Cascio a disposizione

Dopo due vittorie di fila conquistate a cavallo del giro di boa contro il fanalino Pallavolo C9 Arco Riva e Valsulgana, la 4è determinata ailsul campo della Kioene. Si gioca oggi alle 18,30 alla Kioene Arena di, dove per i granata l’asticella è destinata a salire rispetto ai turni precedenti. Non è un ostacolo insormontabile, ma è bene ricordare che all’andata la Kioene impose alla squadra in quel momento guidata da Fortunati la prima sconfitta stagionale.l’avversario di turno della 4è reduce da una vittoria, un 3-0 contro Casalserugo che ha interrotto una scia negativa di otto sconfitte consecutive. Dopo aver lambito la parte alta della classifica con vittorie significative come quella ottenuta a Ferrara, la Kioene ha infatti attraversato un momento di crisi e si è stabilizzata nella parte medio-bassa della graduatoria.