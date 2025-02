Oasport.it - Volley femminile, Milano batte Scandicci e si regala la finale di Coppa Italia. Pirotecnico duello Egonu-Antropova

ha sconfittoper 3-2 (25-21; 19-25; 25-23; 19-25; 15-12) e si è qualificata alladella2025 di, meritandosi l’incrocio con Conegliano in programma domenica 9 febbraio (ore 15.20). La formazione lombarda è riuscita a spuntarla in volata contro le toscane, al termine di un incontro ad altalena dove aveva preso le redini del gioco (1-0 e 2-1) venendo però sempre rimontata dalle avversarie prima di piazzare la stoccata risolutrice al tie-break.Il sodalizio della presidente Alessandra Marzari disputerà l’atto conclusivo per il terzo anno consecutivo contro le Pantere e proverà ad alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella propria storia, cercando di interrompere l’imbattibilità stagionale delle Campionesse d’Europa, contro cui ha già perso nella semidel Mondiale per Club, in Superna e in campionato nel corso di questa annata agonistica.