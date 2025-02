Oasport.it - Volley femminile, Conegliano soffre ma vince sempre: 3-0 a Novara ed è il finale in Coppa Italia

Non la versione migliore della Prosecco Doc Imocoporta a termine la missione numero uno e va indi, battendo 3-0 una combattiva Igor Gorgonzola. Le novaresi giocano la carta della sorpresa, giostrando le attaccanti di palla alta e, in parte, tolgono punti di riferimento a, che fatica in ricezione, in particolare con Zhu, e di conseguenza in attacco (tranne la schiacciasassi Haak). Per diverse occasioniprova a prendere il largo, ma il merito della Igor Gorgonzola è stato quello di resisteree tornare sotto per giocarsela alla pari. Il risultato, però, èquello:tre,zero.In avvio Bernardi gioca la carta della sorpresa e schiera Aleksic opposta con Tolok e Ishikawa in banda, ma, che scende in campo con la formazione titolare, non fa una piega.