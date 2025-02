Volley B1 donne | ore 1730 La Fcredil prova a ripartire | Jesi è un test molto probante

Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: ore 17,30. La Fcredil prova a ripartire:. Jesi è un test molto probante

E’ chiamata a ritrovare ritmo e vittoria, la: per riscattare il ko dell’andata e quello dell’ultimo turno, avendo ripreso il campionato di B1 dopo la sosta e il giro di boa del girone di andata con il ko casalingo con Padova. Alle 17,30 le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena a, sul campo della Pieralisi all’ultima chiamata per tener vivo il sogno playoff. Bologna deve invece difendere un primato che la vede ancora a +3 su Vicenza, che tra l’altro sarà di scena nello scontro diretto in casa di Padova, in una giornata che propone anche il confronto in chiave playoff tra Riccione e Cesena. Non ha ansie di classifica la, dato il +8 sulla prima esclusa dai playoff. Ha però voglia di rimettersi in marcia e approfittare degli incroci perre ad allungare e soprattutto ritrovare il proprio gioco.