Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, ritorno di fiamma con quei club in estate? Incrocio di mercato con la permanenza Kolo Muani: l’ultimissima indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24diconalla fine di questa stagione?dicon: lo scenarioin uscita dal calcioalla fine di questa stagione? Così Alfredo Pedullà ha parlato della situazione del numero 9 bianconero, svelando i possibili scenari sul suo futuro.– «Una strada, a quelle condizioni di contratto, può essere l’Arabia. In Arabia ti dannosoldi, se guadagni 12 milioni te li danno anche se sei reduce da una stagione un po’ così. La convivenza consarebbe una cosa quasi clamorosa, atipica.in passato ha detto no all’Arabia, in futuro dipende quanto lo cercheranno nell’Europa che conta. Lì potresti trovare o i soldi pero proporre uno scambio.