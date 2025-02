Juventusnews24.com - Vlahovic in panchina 90 minuti a Como, Thiago Motta spiega: «Non era contento di non giocare, ma sono convinto di una cosa»

di Redazione JuventusNews2490ininJuve, lazione disu questa scelta: ha risposto così il tecnicoIntervistato da Dazn,ha parlato così della sua scelta di tenere in90DusaninJuve.IN– «Dusan ha aiutato fino ad oggi. E’ stato un giocatore importante fino ad oggi, anche in condizioni non ottimali ha giocato e ha giocato con atteggiamento fantastico. Oggi sul secondo gol è stato il primo a correre indietro a Randal, è un ragazzo cheaiuterà nel presente e fino a fine stagione. Si allena molto bene, si impegna sempre. Sia lui, come chi era inoggi, non eradi nonma bisogna dare il massimo quando è il momento. Conta la qualità del minutaggio e oggi hanno dimostrato che anche in 15-30posfare la differenza».