Juventusnews24.com - Vlahovic Gatti, il labiale del serbo fa il giro dei social: «Non lo capisco, ma cosa fa?». Siparietto in Como Juve tra il serbo e Perin: la reazione del portiere

di RedazionentusNews24, ildelversofa ildei: la ricostruzione su quanto accaduto in panchina nel corso diSta facendo ildeila ricostruzione di Dazn su quanto avvenuto nel corso del secondo tempo di. Dusan, ieri in panchina per 90 minuti, si è rivolto verso Mattia, seduto vicino a lui, commentando una scelta difensiva di Federicoa suo dire inconcepibile.«Io non, non guarda l’uomo. Abbiamo preso quell’azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla.fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo». Il riferimento è ad un’azione precedente al 2-1 di Kolo Muani, con ilche dallasembra dare ragione all’attaccante.