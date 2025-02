Liberoquotidiano.it - Visite guidate sulla nave Ong Mare Jonio: si inventano anche l'open day pro-immigrati

No, non è turismo. Tutti al Porto, ma per ricevere lezioni di soccorso inda Casarini e soci a bordo della, ladella ong Mediterranea che tutto il mondo fa tremar. La singolare iniziativa –days gratuitamente – partirà da sabato e avverrà nel porto di Napoli, in cattedra un bel po' di pezzi da novanta della sinistra migratoria, di derivazione pure politica e musicale. In pratica – con la platea di studenti che secondo la ong avrebbe già aderito all'iniziativa – si insegnerà ad andare a pesca di clandestini in. La, impegnata dal 2018 nel soccorso e salvataggio in, è stata indirizzata al molo 21 di varco Pisacane e da domani al 16 febbraio sarà visitabile dal mondo delle associazioni di base e dai cittadini che potranno incontrare i capi missione che spiegheranno il funzionamento delle missioni di salvataggio mostrando tutte le fasi del processo, fino allo sbarco delle persone soccorse in un porto sicuro.