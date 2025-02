Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, eterna incompiuta: sconfitta da Paris

, 7 febbraio 2025 - L’. Una volitivatiene benissimo il campo nei confronti di un lanciato, ma cede nel finale 77-83 dopo essere stati a lungo in vantaggio e aver raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio. Peccato, perché proprio nel finale è mancata l’energia per portare a casa una vittoria che per impegno e dedizione la formazione di Dusko Ivanovic avrebbe meritato. A livello di singoli il coach montenegrino ha trovato ottime risposte dal solito Shengelia, da Cordinier positivo e da quello che forse è stato il miglior Tucker della stagione. Ivanovic lancia subito in quintetto Holiday, ma l’inizio di sfida è tutto per Parigi, avanti 2-9 fino al primo timeout della sfida. Dopo lo shock iniziale laentra man mano in partita in un netto crescendo che vede i bianconeri allungare chiudere sul +8 sul 25-17 al primo stop, tenere bene nella ripresa e poi andare all’intervallo con una tripla di capitan Belinelli e i punti in precedenza di Shengelia avanti 46-35.