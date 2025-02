Gamerbrain.net - Virtua Fighter 5 R.E.V.O: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Dopo anni di attesa, la storica saga ditorna in grande stile con5 R.E.V.O., un remaster definitivo che porta il classico Sega su Steam con un comparto tecnico rinnovato e un’esperienza multiplayer più fluida che mai. Rispettando l’eredità della serie, questa nuova versione si presenta come un titolo imperdibile per i veterani della saga e un’ottima porta d’ingresso per i nuovi giocatori.5 R.E.V.OUno degli aspetti più evidenti di5 R.E.V.O. è il notevole aggiornamento grafico. Il gioco ora supporta la risoluzione 4K, offrendo modelli dei personaggi più dettagliati, arene migliorate e animazioni più fluide. Le texture aggiornate e i miglioramenti negli effetti di luce conferiscono un aspetto moderno al titolo, mantenendo intatto lo stile visivo che ha sempre caratterizzato la serie.