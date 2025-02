Abruzzo24ore.tv - Violenza in strada e in ospedale: due arresti in un solo giorno a Pescara

- Un'operazione intensa della Polizia di Stato ha portato, in un, all'arresto di due uomini pere resistenza alle forze dell'ordine, con due episodi distinti di aggressività e minacce. Nel primo episodio, accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, gli agenti sono intervenuti presso l'Civile dia causa di un 45enne che, in evidente stato di ubriachezza, stava causando disordini. La situazione, già tesa, è degenerata quando l’uomo, dopo essere stato accompagnato fuori dall’dal personale di sicurezza, ha deciso di continuare la sua condotta aggressiva. Improvvisamente, il 45enne ha afferrato una bottiglia di vetro, l'ha infranta e ha cercato di colpire gli agenti con il coccio della bottiglia. Fortunatamente, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo tempestivamente, evitando che il suo gesto violento mettesse in pericolo gli altri pazienti e il personale sanitario.