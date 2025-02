Quotidiano.net - Violenza e cyberbullismo. Pestato a 13 anni dal branco. Il video finisce sui social

CIVITANOVA (Macerata)Aggredito da una baby gang e filmato mentre viene colpito da calci e pugni. Una scena da incubo, così come il filmato, per una storia folle che si ripete. La vittima è un ragazzo di appena 13e ildel brutale pestaggio è stato postato su Instagram, poi è stato rimosso. Il documento filmato è comunque finito nelle mani degli inquirenti che avrebbero identificato due degli aggressori, coetanei dell’adolescente e stranieri. L’episodio è avvenuto mercoledì a Civitanova Marche, in pieno giorno e in pieno centro, nella zona del Varco sul mare. Ora per le lesioni subite il ragazzino è ricoverato in ospedale, con una prognosi di trenta giorni. Nella manciata di secondi delle immagini circolate suie che potete vedere sul nostro sito internet si vede il tredicenne spinto a terra e accerchiato da tre coetanei che gli sono addosso in un attimo mentre lui, rcchiato sull’erba, cerca di parare i colpi che arrivano da tutte le parti e prova a proteggersi il volto, mentre viene riempito di calci e pugni che lo raggiungono alla testa, ai fianchi, alla pancia.