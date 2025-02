Firenzetoday.it - Vintage Bargains Florence: mercatino vintage al Renny Club

Leggi su Firenzetoday.it

Il 14,15 e 16 febbraio a Firenze alvia Baracca 1F ariiva il. Oltre 5000 capi in 20 categorie, per tutti e per tutte le taglie. Jeans Levi’s e altre marche, giubbotti in jeans e imbottiti, salopette e gonne in jeans, gonne e vestiti, giubbotti in pelle.