Vincenzo Schiavo riceve la medaglia dell’Ordine dell’Amicizia per i rapporti bilaterali Italia-Russia

Prestigiosa onorificenza ricevuta ieri sera nell’Ambasciata di Roma per aver sostenuto e sviluppato le relazioni tra i due Paesi.: “Ringrazio l’ambasciatore Paramonov, il mio intento sarà quello di promuovere ulteriormente il dialogo e lo scambio commerciale a tutela e sviluppo delle nostre aziende” Roma. «Esprimo la mia più profonda gratitudine e rivolgo il mio più sentito ringraziamento all’ambasciatore Alexey Paramonov. Un pensiero di stima e gratitudine va anche al Console Generale Andrey Kharchenko e ai suoi collaboratori. Come accade dal 2015 l’obiettivo è quello di avvicinare ulteriormente due culture straordinarie, quella russa e quellana, il cui incontro rappresenta, una via maestra verso un futuro condiviso e armonioso».Così, vicepresidente Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno, che ieri sera presso l’Ambasciata della Federazione Russa a Roma ha ricevuto lache è una delle massime onorificenze che la Federazione Russa conferisce ai cittadini stranieri che spiccano per gli sforzi di cooperazione ed amicizia internazionale.