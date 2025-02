Iodonna.it - Vincent Lindon non ha dormito per 48 ore dopo la premiazione. Il film esce nelle sale italiane il 27 febbraio

Leggi su Iodonna.it

Una cittadina della Mosella, dipartimento francese al confine con la Germania: qui alle ultime elezioni europee Jordan Bardella, il candidato del Rassemblement national ha conquistato più del 40 per cento dei consensi. E qui vive la famiglia Pierre (), ferroviere, padre di due figli maschi: Fus (Benjamin Voisin) ha un diploma, ma non trova lavoro e finisce per avvicinarsi a gruppi di estrema destra. I valori familiari sono altri: Pierre assiste alla deriva del figlio maggiore con dolore e con sconcerto. Intanto il più giovane, Louis (Stefan Crepon) continua gli studi e si prepara a entrare alla Sorbona. Noi e loro, titolo italiano di Jouer avec le feux, “giocare col fuoco”, al cinema dal 27, è diretto da due sorelle, Delphine e Muriel Coulin, 53 e 60 anni. Venezia 2024,: «Sono pazzo di felicità per la Coppa Volpi» X Leggi anche ›: «Voglio prendermi una vacanza da me stesso» Il “gioco col fuoco” di Delphine e Muriel CoulinSono stati fatti diversisulla radicalizzazione islamica soprattuttogli attentati a Parigi del 2015, ma la realtà della Francia oggi è un’altra, lo abbiamo vistol’esito delle elezioni europee dove la destra ha trionfato.