Vimodrone, apre casa Ail. Mai più pazienti-pendolari

Addio alsmo sanitario per chi ha una un tumore del sangue, Ail Milano Monza Brianza ha costruito una residenza con 6 appartamenti per ospitare gratuitamente malati e parenti. Lo stabile in una corte della parrocchia di San Remigio in via XI Febbraio asarà inaugurato il 15 febbraio dall’arcivescovo Mario Delpini. Qui, troverà rifugio chi deve sottoporsi a cure per mesi. A disposizione ci saranno due bilocali, quattro monolocali, ampi spazi comuni all’interno di un unico edificio, "ci aiuteranno a incrementare del 30% l’offerta garantendo 20mila pernottamenti l’anno grazie a 73 posti letto complessivi. Finora abbiamo potuto contare su 14 appartamenti", spiega l’associazione. Un’esigenza che nasce dalla lista d’attesa in un territorio in cui 3 ricoveri su 4 sono "extra provincia".