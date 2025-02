Quotidiano.net - Viktor Orban: "L'Ungheria è il laboratorio della politica conservatrice"

"Il tornado di Trump ha cambiato il mondo: ora siamo mainstream. Ieri per alcuni eravamo il passato, una follia, ora siamo il futuro. Siamo molti, forti e grandi. Ora la squadra è molto unita. L'è la prova vivente che è possibile, che ce la possiamo fare". Lo ha detto il premier unghereseintervenendo alla kermesse sovranista di Madrid. "L'è il: da 15 lavoriamo per la libertà, contro l'immigrazione irregolare. Nessuno può attraversare la nostra frontiera senza permesso. Il risultato è che non ci sono irregolari. Invece dei migranti appoggiamo le famiglie ungheresi. Noi proibiamo la propaganda gender nella scuola: tutti i poteri dello Stato hanno il dovere di difendere la cultura cristiana, abbiamo inserito nella Costituzione che la mamma è una donna, il padre è un uomo" ha detto