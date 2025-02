Ilgiorno.it - Vigevano, ubriachi molestano i passanti poi aizzano un pitbull contro gli agenti

, 8 febbraio 2025 – In evidente stato di ebbrezza stavano infastidendo ie gli avventori di uno dei locali di via Dante, nel cuore del centro storico della città. Glidel commissariato cittadino e quelli della polizia locale sono intervenuti oggi pomeriggio per riportare la calma. I due, entrambi di nazionalità straniera, stavano insultando chiunque arrivasse loro a tiro. Alla vista degliuno dei due, che vive in centro storico, si è allontanato ma è stato rintracciato nella sua abitazione. In quella circostanza ha aizzato il suole forze dell’ordine. In conseguenza di questo è stato fermato e portato in caserma per essere identificato e per eventuali provvedimenti nei suoi confronti.