Vietata la marcia neofascista . Il questore: "Nessun preavviso. E volevano controllare il territorio"

Antonio Sbordone, ha deciso di annullare ladi Rivoluzione nazionale del 15 febbraio. Perché? "La premessa: come previsto dalla Costituzione, tutti hanno il diritto di manifestare. Ma ci sono limiti dettati dalla legge. E con queste modalità, questi presupposti e queste finalità, quella manifestazione non era possibile. Per prima cosa, non era stata preavvisata, l’abbiamo saputo dai canali social. E poi, per come era pubblicizzata, si configurava non come una libera manifestazione del pensiero attraverso la riunione, ma come una sorta di presidio itinerante delper controllarlo. Siccome questo è appannaggio dello Stato, non si poteva fare. È vero che sono state previste forme di sicurezza sussidiaria basate su rapporti con associazioni private, ma che comunque devono agire in una cornice gestita dallo Stato".