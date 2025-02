Vieni ora te lo dico Javier svela com’è stato fare l’amore con Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Grande Fratello ha regalato una serata romantica alla nuova coppia nata all’interno della Casa. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentino hanno così potuto trascorrere una notte da soli, lontano dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. E, ovviamente, hanno celebrato al meglio l’inizio della loro relazione. Il tugurio si è trasformato in un vero e proprio nido d’amore. Al loro arrivo, hanno trovato una cenetta per due, con palloncini a forma di cuore sparsi ovunque. Javi edhanno cenato insieme, parlando un po’ di loro e dei loro sogni per il futuro, una volta terminata l’avventura nel reality di Canale 5. Ma non solo: ad attenderli c’era anche un letto a baldacchino. Dopo aver mangiato, baci e abbracci si sono susseguiti, e quando si è spenta la luce, tra i due è esplosa la passione.