"Vieni a spaccare la faccia al prof". Follia a Lecce: il figlio chiama il padre, violenza assurda sul docente

Durante una lezione, uno studente accumula ben quattro note sul registro e decide di contattare suoper prendersela con ilessore: “a dare una lezione al”. In breve tempo, il genitore si presenta a scuola insieme almaggiore e tenta di aggredire l’insegnante, il quale, per sfuggire alla situazione, si rifugia nel bagno.Leggi anche: “Purtroppo è lui”. Era scomparso da mesi, è arrivata la terribile notizia: il ritrovamentoDopo lata ai carabinieri, ilviene accompagnato dai militari fino ai confini del paese per garantire la sua incolumità. Questo episodio è avvenuto in un istituto superiore della provincia diil 17 dicembre 2024. A seguito della denuncia delessore, assistito dall’avvocato Biagio Palamà, è stata avviata un’indagine per presunti reati die oltraggio.