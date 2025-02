Noinotizie.it - Vico del Gargano: festival del teatro popolare, protagoniste Pomezia e Foggia Auditorium Lanzetta

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Ildeldel, a, si prepara a un altro doppio appuntamento nel fine settimana. Sabato 8 febbraio, alle ore 19.30, l’accoglierà la compagnia teatrale “Il Cassetto nel Sogno”, proveniente da(Roma), che porterà in scena la commedia “Uomini al 50%”.La storia è ambientata a Roma. Due donne, una dottoressa e l’altra di professione avvocato, cercano un coinquilino per dividere le spese del loro appartamento. Al loro annuncio si presentano due comici che si fingono omosessuali per poter dividere l’affitto con le due donne. I ragazzi vorrebbero stringere un’amicizia più intima con le due professioniste, ma dovrebbero confessare la verità. La regia è curata da Massimo Pettinari, luci e suoni ad opera di Patrizio Peluso, scene e costumi di Cinzia Bonfiglio e Anna Marra.