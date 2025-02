Lanazione.it - Vicchio, bilancio e opere: dall’amministrazione comunale ‘Operazione Trasparenza’

(Firenze), 7 febbraio 2025 -. È stata messa in programma un’assemblea pubblica sulla situazione finanziaria il 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Giotto. “Operazione Trasparenza” “Operazione Trasparenza” dunque sullo stato generale del Comune di. La promuove l’Amministrazione, a otto mesi circa dall’insediamento, coerentemente con gli impegni dichiarati nel programma di mandato. Un percorso di partecipazione e confronto che inizia dall’analisi e l’illustrazione della situazione finanziaria ed economica del Comune con l’assemblea pubblica indetta per sabato 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Giotto, e che successivamente proseguirà facendo il punto sui principali cantieri aperti. Partecipazione e Trasparenza L’Amministrazioneha scelto di convocare un’assemblea pubblica e di prevederla in uno spazio ampio come il teatro allo scopo di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e riferire in modo trasparente.