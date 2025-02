Ilrestodelcarlino.it - Viale Bologna il secondo tratto può partire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre 750mila euro per rifare ildicompreso tra piazza XX Settembre eRomagna. La giunta ha approvato il progetto che consentirà di procedere con la riqualificazione deldopo avere cambiato volto a piazza XX Settembre. I lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione delle alberature esistenti con nuove piantumazioni, il che significa abbattere gli alberi oggi presenti e sostituirli con altre essenze in posizioni tali da eliminare barriere architettoniche per il transito sui marciapiedi. Inoltre verranno messe a dimora piante con radici non invasive eliminando il rischio di sollevamenti della pavimentazione, precisano dal municipio. Le nuove aiuole e i marciapiedi, assicurano dall’amministrazione, saranno realizzati su terreni strutturali studiati per il contesto urbano, capaci di supportare il peso senza deformarsi, garantendo la stabilità della pavimentazione e la crescita sana delle piante.